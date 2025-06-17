Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса — 2025»

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Пятый канал
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10 июня начался прием заявок от средств массовой информации, желающих принять участие в освещении праздника выпускников «Алые паруса — 2025». Праздник состоится 28 июня 2025 года.

Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса — 2025»

Фото: 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса 2025

Аккредитация проводится в электронной форме на сайте Пятого канала.

Правила аккредитации

Заявки принимаются пресс-службой организатора праздника АО «Телерадиокомпания «Петербург».

Для получения аккредитации установлены следующие квоты:

  • От каждой редакции печатного, сетевого издания и информационного агентства аккредитацию могут получить не более 4 сотрудников;
  • От каждой телевизионной компании аккредитацию могут получить не более 6 сотрудников;
  • От каждой радиокомпании — не более 2 сотрудников.
    Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж, дающий право прохода на территорию праздника без права передачи бейджа другим лицам.

Обращаем ваше внимание, что последний день приема заявок — 20 июня 2025 года. Замена персоналий после этой даты невозможна.

Просим внимательно отнестись к условиям и срокам подачи заявок на аккредитацию.

Организаторы праздника также вправе отказать в аккредитации без объяснения причины.

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