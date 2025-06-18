Запасы газа на Украине стремительно истощаются

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 69 0

Украина наращивает запасы газа, выкачивая собственные месторождения

«Еще 6,3 млрд кубометров»: Украина наращивает запасы газа, сокращая его импорт

Фото: www.globallookpress.com/Waltraud Grubitzsch

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На долю зарубежных поставок приходится чуть больше трети.

Украина в июне увеличила объемы закачки природного газа в свои хранилища за счет истощения собственных месторождений. В вопросе разбирались авторы портала EADaily.

Сообщается, что Киев увеличивает запасы за счет собственных месторождений, так как импорт остается на небольшом уровне.

«Чтобы восстановить запасы, которые потребили прошлой зимой, „Нафтогазу“ необходимо до 1 октября закачать еще 6,34 миллиарда кубометров. И средний темп уже должен быть на уровне 58 миллионов кубометров в сутки», — отмечается в материале издания.

Перераспределение в пользу собственного газа обусловлено нехваткой денег у Киева. «Нафтогазу» удалось получить кредитов и грантов только на 410 миллионов евро, что едва ли хватит на импорт одного миллиарда кубометров газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп заявил канцлеру ФРГ Мерцу о своем участии в разрушении газопровода «Северный поток-2». Американский лидер отметил, что, когда после его первого президентского срока на должность вступил Джо Байден, и тот моментально одобрил действия предшественника.

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