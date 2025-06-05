Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 57 0

Трамп заявил Мерцу о своем участии в разрушении «Северного потока — 2»

Фото, видео: Reuters/Kevin Lamarque; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Об этом он рассказал в ходе встречи с новым канцлером ФГР Фридрихом Мерцем.

Президент США Дональд Трамп лично положил конец работе газопровода «Северный поток-2», который был проложен между Россией и Германией. Об этом лидер Штатов заявил на встрече с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Белом доме.

«Я тот, кто остановил (строительство. — Прим. ред.) „Северного потока — 2“, идущего в место под названием Германия. Если подумать, то мне жаль. Извините. Но я положил конец „Северному потоку — 2“. Никто другой этого не сделал. Это крупнейший, по сути, трубопровод в мире, идущий в Германию и другие страны. У нас так много нефти и газа, что вы (Германия. — Прим. ред.) не сможете купить их все», — сообщил Трамп.

Лидер США отметил, что, когда после его первого президентского срока на должность вступил Джо Байден, и он моментально одобрил действия предшественника.

В заключении президент Штатов отметил, что Вашингтон и Берлин могут заключить торговую сделку на использование американского топлива.

«Северный поток — 2» — ныне недействующий магистральный газопровод, проходящий между Россией и Германией. В феврале 2022 года правительство ФРГ объявило о заморозке проекта. Затем в сентябре того же года в международных водах Балтийского моря, где был проложен газопровод, на глубине 80 метров произошел взрыв.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Трамп назначил нового главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе.

Тема:
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