«Алые паруса-2025»: уникальную сцену сооружают на Дворцовой площади в Петербурге

Главный выпускной России пройдет 28 июня.

До главного выпускного страны остается всего десять дней. В Петербурге над Невой вновь распахнутся «Алые паруса». Тонны декораций и оборудования уже на пути в Северную столицу. Организаторы грандиозного праздника раскрыли первые подробности о техническом оснащении сцены, а еще имена звезд, которые выступят на Дворцовой площади. Там прозвучат и современные песни, и рок, и хиты, которые сегодня взрывают интернет. Как идет подготовка, увидела корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Четыре километра металлических конструкций, 200 кубометров декораций весом больше тонны! Баннеры общей площадью в три с половиной тысячи квадратных метров. На печать каждого такого уходит десять часов!

Над декорациями для праздника «Алые паруса» трудятся столичные швеи, сварщики, маляры. Каждый элемент сложен и неповторим. Чего только стоит ключевая композиция! Ее пока держат в секрете, но известно — это что-то большое, и летающее.

«Размах крыльев порядка десяти метров, на металлических лебедках, то есть будет подниматься-опускаться, соответственно, типа махать крыльями», — рассказывает Владимир Якубов, руководитель проекта по созданию декораций праздника выпускников «Алые паруса».

И все это караваном фур отправляется в Петербург.

Каждый год на Дворцовой площади — не просто сцена, а настоящий арт-объект, удивляющий своей сложностью и оригинальностью. В 2024-м здесь соорудили огромную крону дерева, а сейчас возводят конструкцию, похожую на дом. Но это не стены и крыша, а распахнутое окно! Три сцены объединяются в общую архитектурную композицию с мультимедийными экранами площадью больше тысячи квадратных метров.

«В одной части — в правой створке — зритель будет наблюдать действие физическое — выступление артистов на фоне Главного штаба, в левой части — на фоне мультимедийного графического контента», — поясняет Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса».

И это не просто эффектные декорации. Ключевая тема «Алых парусов — 2025» — Победа, и в центре Города-Героя Ленинграда распахнется окно в историю.

«Мы на протяжении всего концерта будем собирать сильные светлые качества, окно будет собирать всю силу, и на финальном номере мы этот свет добра, тепла и любви отправим на акваторию», — рассказывает Лидия Бутузова, генеральный продюсер концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Лазерное шоу, проекция, пиротехника — спецэффектов будет море в прямом смысле слова. Впервые на Дворцовой площади артисты… поплывут!

«Тот самый элемент, который стал новинкой в этом году, прямо в воде появятся артисты водного театра — это нововведение, такого здесь, правда, не было и, надеюсь, зрители получат удовольствие от этой программы», — говорит Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной части праздника выпускников «Алые паруса».

Среди звезд в этом году — как молодые исполнители, так и те, кто давно взрывает соцсети и хит-парады: Иванушки International, Зара, The Hatters, Akmal', группа «5УТРА», Bearwolf, Вадим Самойлов и «Агата Кристи».

«Для меня общение со школьниками и выступление перед ними — совершенно не новая история. И вообще, считаю, что это нормально, когда взрослые люди, взрослые артисты обращаются к новому поколению уже осознанно, а не просто артист», — говорит музыкант Вадим Самойлов.

И, пожалуй, самое ожидаемое выступление: выпускников поздравит Надежда Кадышева! А вести вечер будут Митя Хрусталев и «королева озвучки» Дарья Блохина.

А вот те, кто за шанс выйти на сцену «Алых парусов» борется на кастингах. На участие в молодежной программе — она будет перед основным концертом — претендуют больше 800 номеров — танцовщиков, певцов, ведущих.

«Это одно из самых лучших чувств, которые может испытать петербуржец, смотря на 65 тысяч прекрасных, невероятных, воодушевленных выпускников», — отмечает Яна Шибина, участница коллектива «Команда «А».

И если концепция основной части продумана до мелочей, то в молодежной программе она рождается прямо сейчас.

«Мы изначально не делаем какую-то тематику для того, чтобы не отбирать конкретные номера под ту идею, которая была бы в рамках программы. А именно хочется показать выпускникам те идеи и те мысли, которые ребят волнуют», — говорит Анатолий Товпенец, главный режиссер молодежной программы праздника выпускников «Алые паруса».

Жюри не скрывают: отбирают не только самых талантливых, но еще открытых и искренних артистов — тех, кто вместе с выпускниками готов поверить в сказку, которую в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. Сказку, которая оживет вновь 28 июня.