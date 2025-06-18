СП РФ вынесла положительное заключение проекту федерального бюджета на 2025 год

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 59 0

По словам председателя ведомства, изменения были актуализированы с учетом текущих экономических.

СП вынесла положительное заключение проекту федерального бюджета на 2025 год

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Счетная палата (СП) РФ внесла положительное заключение на предложенный законопроект бюджета страны на 2025 год. Об этом заявил в своей речи в Совете Федерации председатель ведомства Борис Ковальчук.

По его словам, изменения доходной и расходной части бюджета РФ были актуализированы с учетом текущих экономических реалий.

«Также на плановый период 2026 и 2027 годов уточняется распределение отдельных видов межбюджетных трансфертов бюджетным субъектам РФ без существенного изменения их общего объема», — сказал председатель Счетной палаты.

Кроме того, в параметры прогноза социально-экономического развития на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов также были внесены изменения специалистами ведомства.

Ковальчук привел в пример статистику, показывающую ухудшение прогнозов темпов роста инвестиций в основной капитал с 2,1% до 1,7%.

Также были ухудшены прогнозы по уровню роста реальной заработной платы — с 7% до 6,8%. При этом что касается прогноза промышленного производства, то здесь ожидается увеличение с 2% до 2,6%.

В то же время курс национальной валюты был скорректирован с 96,5 до 94,3 рубля за доллар США. При этом по прогнозу Банка России ключевая ставка сильно превысит инфляцию, заключил Ковальчук.

До этого Совет Федерации одобрил законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2025 год. Как отметила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, закон подготовлен профессионально, замечаний по нему у сенаторов не было.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ненефтегазовые доходы составили почти две трети бюджета РФ за первый квартал. Российская экономика на этом фоне только продолжает расти.

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