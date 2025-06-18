«Общество умного потребления»: Протасов о приобретении товаров россиянами

Государственный деятель поделился достижениями Роскачества за десять лет деятельности.

Россияне стали обращать внимание на качество товаров, которые они покупают. Такой результат стал одним из главных достижений Российской системы качества за десять лет ее деятельности. Об этом рассказал Максим Протасов, руководитель организации, в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

По его словам, система провела проверку более чем на 12 тысячах предприятий и помогла изменить ситуацию на товарном рынке. Но также организация воспитала в гражданах страны культуру умного потребления.

«Наша аудитория социальных сетей, которые постоянно направляют нам запросы, показывают, что люди поменялись. Люди обращают внимание на то, что они покупают, приобретают себе, приносят домой своим детям. Понимают и лучше разбираются в том, на что нужно обращать внимание при приобретении тех или иных товаров. За десять лет поменялось наше общество. Действительно, наше общество во многом стало обществом умного потребления», — поделился Протасов.

Как отмечает руководитель Роскачества, производители тоже стали более осознанно подходить к своему товару. Теперь они стараются внедрять лучшие стандарты качества и постоянно работать над качественными характеристиками.

Роскачество является национальной системой мониторинга качества в РФ. Основана организация была 30 апреля 2015 года. Ее основная цель состоит в продвижении товаров отечественного производства и повышении доверия к ним.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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