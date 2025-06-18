Россия получила уникальный шанс построить собственные правила потребления

Это — следствие попыток недружественных государств изолировать РФ.
Фото, видео: © РИА Новости/Нина Зотина; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россия получила уникальный исторический шанс построить свои собственные правила потребления. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на полях ПМЭФ-2025.
Во многом этот шанс России «дали» недружественные государства, которые всячески пытались изолировать ее.
«Наша страна сегодня получила уникальный исторический шанс построить свои правила потребления. Как мы знаем, попытка недружественных стран каким-то образом нас изолировать привела к неожиданным для них результатам», — сказал Горелкин.
Он объяснил, что российские продукты и сервисы успешно заменяют иностранные. Наиболее яркий пример — рынок социальных сетей, где у РФ всегда были исторически сильные игроки.
«Нужно делать все, чтобы наши решения конкурировали с иностранными даже в тех сегментах, где, казалось бы, конкурировать сложно», — добавил Горелкин.
Он вспомнил о проекте Национального мессенджера. Намерения запрещать иностранные сервисы никогда не было, однако победить их в честной конкурентной борьбе — более чем. Национальный мессенджер имеет уникальные функции и возможности — например, интеграцию с государственными сервисами.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа».
- 19 июн
- Банки в России начали блокировать переводы на токенизированные карты
- 19 июн
- Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта
- 19 июн
- Проводить платежи можно будет с помощью умных колонок
- 18 июн
- Результаты поддержки отечественных технологических проектов отметили на ПМЭФ
- 18 июн
- VK и T2 подписали соглашение о сотрудничестве
- 18 июн
- Путин: Россия нацелена на углубление партнерства с Новым банком развития
- 18 июн
- «Объясняем понятным языком»: на ПМЭФ обсудили важность здоровья сотрудников
- 18 июн
- Титов: технологии — главный фактор, который будет влиять на всю нашу жизнь
- 18 июн
- Посол Казахстана заявил о перспективе освоения редкоземельных металлов с Россией
- 18 июн
- Банк «РОССИЯ» и МАРДУК подписали соглашение о сотрудничестве
Читайте также
80%
Нашли ошибку?