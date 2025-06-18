Россия получила уникальный шанс построить собственные правила потребления

Россия получила уникальный исторический шанс построить свои собственные правила потребления. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин на полях ПМЭФ-2025.

Во многом этот шанс России «дали» недружественные государства, которые всячески пытались изолировать ее.

«Наша страна сегодня получила уникальный исторический шанс построить свои правила потребления. Как мы знаем, попытка недружественных стран каким-то образом нас изолировать привела к неожиданным для них результатам», — сказал Горелкин.

Он объяснил, что российские продукты и сервисы успешно заменяют иностранные. Наиболее яркий пример — рынок социальных сетей, где у РФ всегда были исторически сильные игроки.

«Нужно делать все, чтобы наши решения конкурировали с иностранными даже в тех сегментах, где, казалось бы, конкурировать сложно», — добавил Горелкин.

Он вспомнил о проекте Национального мессенджера. Намерения запрещать иностранные сервисы никогда не было, однако победить их в честной конкурентной борьбе — более чем. Национальный мессенджер имеет уникальные функции и возможности — например, интеграцию с государственными сервисами.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на ПМЭФ-2025 представили цветочное панно в виде ордена «Победа».