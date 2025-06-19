Костомаров назвал поддержку бизнеса важной для развития спорта

Без участия людей, которые владеют финансами, результат был бы другим, уверен олимпийский чемпион.

Участие бизнеса играет ключевую роль в спортивной сфере. Об этом олимпийский чемпион Роман Костомаров заявил во время беседы с 5-tv.ru на премии «Чемпион», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

«Вы знаете, поддержка бизнеса всегда важна, наверное, в спорте, потому что спорт достаточно дорогой в плане реализации, поэтому если есть возможность людям, у которых все хорошо с бизнесом, и которые могут поддержать тебя в плане реализации, то это, конечно, всегда очень хорошо способствует результату», — отметил Костомаров.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году: «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что значительная часть деловой программы форума была посвящена индустрии красоты. На одной из сессий обсуждали развитие российской косметологии. Эксперты отметили высокий экспортный потенциал отечественной продукции. За последние три года отрасль заметно продвинулась вперед.