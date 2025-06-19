Разговор о большой политике: главные заявления Путина на встрече с главами международных агентств

На встрече с представителями международных информационных агентств Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке — оценил перспективу урегулировать отношения Израиля и Ирана мирным путем.

В Петербург приехали журналисты, в том числе из недружественных стран. Общение продолжалось несколько часов и завершилось глубоко за полночь. Главные тезисы — у корреспондента «Известий» Виктора Синеока.

Ночь. Петербург. Консерватория. Разговор о большой политике. Более чем необычные условия, которые не всем под силу преодолеть. Вот Саймон Робинсон из Великобритании не сразу сформулировал вопрос о конфликте Ирана и Израиля, но потом он был переформулирован. Тогда ответ был получен.

«В Иране, при всей сложности происходящих там внутри политических процессов… все-таки происходит консолидация общества вокруг политического руководства страны. Второе, что очень важно, подземные заводы, они же существуют, ничего с ними произошло. И в этой связи, мне кажется, было бы правильным всем вместе поискать пути прекращения боевых действий и найти способы договориться всем участникам этого конфликта друг с другом», — заявил Путин.

То есть, учесть интересы и Израиля, и Ирана. Россия, например, достроила АЭС Бушер — она работает — и заключила контракт на возведение еще двух объектов.

«Наши специалисты находятся на площадке — это свыше 200 человек. И мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность… Можно обеспечить интересы Ирана в области мирной атомной энергетики, и в то же время выйти на снятие озабоченности со стороны Израиля в отношении своей безопасности», — отметил президент.

Иран из-за трагических событий, что происходят там прямо сейчас, стал одной из важных тем встречи. И Россия свою позицию по конфликту высказала. Но французский журналист решил узнать, какой она будет, при крайних обстоятельствах.

«Если завтра Израиль с помощью США или без помощи США просто убьет Хаменеи, какой будет ваша реакция и реакция России?» — спросил Карим Тальби, главный редактор европейского отдела информагентства France Press.

«Господин Тальби, если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос… Я даже обсуждать такой возможности не желаю!» — подчеркнул Путин.

Это был, пожалуй, единственный такой короткий ответ президента. На остальные отвечал подробно. Все-таки встреча прошла в культурном учреждении.

Путин приехал когда стемнело. И начал работать в консерватории, когда с улицы уже не доносились звуки.

Историческое здание реставрировали больше десяти лет. Последние три года переделывали. Предыдущие подрядчики чуть не погубили важный культурный объект.

«Когда вам представили этот объект и сказали, что его нужно закончить, что вы подумали?» — спросил журналист «Известий» у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Я когда приехал, посмотрел, честно говоря, у меня были определенные сомнения. Потому что когда я увидел, в каком состоянии здание, и самое главное, когда я запросил результаты фундаментов, меня вот это больше всего напрягло», — отметил государственный деятель.

Но реставрация окончена, Путину продемонстрировали, в том числе и акустику главного зала. Концерт вместе с ним слушали участники встречи — перед ее началом. Возможно поэтому во время разговора все были предельно вежливы. И Путин как вежливый человек спокойно отвечал. Вот, например, на вопрос, угрожает ли России перевооружение НАТО?

«Чего бы НАТО ни делало, конечно, это создает определенную угрозу, но мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать, здесь нет никаких сомнений», — подчеркнул российский лидер.

А потом президент подробно — в который раз уже — объяснил суть конфликта, который НАТО выбрало поводом для своей милитаризации.

«Восемь лет, вы понимаете? Мы же не пять дней, а восемь лет пытались договориться между киевскими властями, первичным источником власти которых является госпереворот… В конечном итоге, мы приняли решение положить конец конфликту, да, используя наши вооруженные силы. Что это значит? Что мы собираемся нападать на Восточную Европу, что ли? Но это же мы понимаем, что это бред! Те, кто это говорят, ну не верят же в это сами! Ну и вы сами, наверное! Ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО? Что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение один триллион 400 миллиардов долларов? Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая Россию и Китайскую Народную Республику… И все понимают, что это бред, и обманывают свое население, для того чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджетов — 5% — 3,5+1,5 — и объяснять этим провалы по экономике и социальной сфере. Ну, конечно, ФРГ — ведущая экономика Евросоюза — балансирует на грани рецессии. Зачем, кстати говоря? Я до сих пор этого не могу понять, почему Федеративная Республика отказалась от использования российских энергоносителей… Почему? Нет, рационального объяснения просто не существует, зачем? „Фольксваген“ погибает, „Порше“ погибает, стекольная промышленность погибает, сфера удобрений погибает… Но ради чего? Назло кондуктору куплю билет и не поеду! Так, что ли? Чушь какая-то!» — сказал президент.

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Конфликт нужно заканчивать. И, по мнению России, заканчивать мирным путем. Президент напомнил: у России большой опыт ведения переговоров с Украиной. Начиная от минских договоренностей, которые были лишь поводом потянуть время и вооружиться, и заканчивая встречами 2022 года. Поэтому Россия сейчас во время контактов с украинской стороной в Стамбуле не прекращает боевых действий. И есть результаты.

Но эти переговоры нужны не всем. Слишком много провокаций, попыток сорвать их. Вот и во время встречи российские войска попытались обвинить в ударах по гражданским.

«Вчера 28 гражданских лиц в Киеве были убиты. Наши журналисты видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал», — спросили представители информагентств.

«Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых. Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса, по заводам, которые производят военную технику. Мы не допустим, чтобы на Украине были вооруженные силы, которые угрожают в перспективе Российской Федерации и ее народу. Вот эти удары и видели ваши журналисты. И безусловно, если мы не договоримся мирным путем, мы будем добиваться поставленных целей военным», — ответил президент.

А вот жертв среди гражданских от ударов украинских военных достаточно. Путина спросили, как быть, когда погибает столько журналистов?

«Это наша боль, в чем она состоит… Знаете, если не брать военные профессии, то выясняется, что профессия журналиста за последние годы чуть ли не стала самой опасной. Наших коллег в горячих строчках убивают по всему миру. Вот мы потеряли — россияне, российские журналисты — потеряли целый ряд коллег наших. Это наша боль, наша скорбь… Коллеги из ВГТРК, коллеги из „Известии“. Но, собственно говоря, это касается журналистов всего мира и это, действительно, общая боль. Вот что, на ваш взгляд, может, должны сделать, допустим, международные организации, Организация Международных Наций, ЮНЕСКО…» — поднял болезненную тему ведущий встречи журналист Михаил Гусман.

«Если это делается целенаправленно — вот это, безусловно, преступление. И здесь безо всяких сомнений нужно, может быть, нам все вместе подумать на тему о том, как международное сообщество должно на это реагировать. Конечно, нужно принимать какие-то решения на уровне международных инстанции и на уровне той же Организации Объединенных Наций», — отреагировал Путин.

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