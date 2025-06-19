Точкой роста должно стать и развитие транспортной инфраструктуры. Сегодня обсуждалось строительство первой в России высокоскоростной железно-дорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург». Какие изменения она привнесет в экономику? Подробнее расскажет корреспондент «Известий» Кирилл Воробьев.

Домчать из Москвы в Петербург за два часа уже не кажется чем-то нереальным. 680 километров идеального полотна, именно идеального! Для высокоскоростных поездов нужна особая инфраструктура, чтобы на скорости в 400 км/ч лететь.

«Практически с нуля идет по нескольким трекам параллельная работа. Я возглавляю проектный офис, он работает круглосуточно. Мы с экспертами проектной команды снимаем все вопросы, которые возникают. Мы идем в точном соответствии с графиком, параллельно идет разработка проекта самого полотна, железнодорожных станций, вынос коммуникаций. Уже испытывается тележка», — рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

К реализации на земле приступят уже в ближайшее время, проект вот-вот выйдет с госэкспертизы, уже начали подготовку кадров.

«Мы уже заранее готовились к тому, что мы запустим и движение. Мы начинаем готовить и машинистов, и обслуживание, и сами технологии обслуживания инфраструктур, они тоже потребуют абсолютно новых знаний. Все, что остается в закулисье, находится в еще большем объеме разработки», — отметил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Этот проект не просто объединил российские предприятия, в работу включены больше 150 компаний. Он еще сильнее свяжет российские города. Первый этап — Москва — Петербург, магистраль пройдет через Валдай и Великий Новгород, и на сессии это особенно подчеркнули.

«Мы все знаем Николаевскую дорогу, по которой сегодня ездят „Сапсаны“, она прошла мимо Великого Новгорода. И сегодня историческая справедливость восстановлена президентом, и дорога пройдет через Великий Новгород. И я хочу сказать, что это очень важно и для Великого Новгорода, и для Санкт-Петербурга. Практически 29 минут», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«На территории субъекта будет две станции, одна станция будет на Валдае. Валдай — уникальное место, одна из жемчужин нашей области, это уникальная природа. И вторая остановка будет в Великом Новгороде. Великий Новгород — древний русский красивый город», — рассказал врио губернатора Новгородской области Александр Дронов.

И это только первый этап. А дальше высокоскоростной поезд поедет в Адлер, Минск, Екатеринбург и Рязань, свяжет миллионы человек. Это первая в стране безбалластная дорога — на всем пути железобетонная плита со встроенными рельсами. Готовятся строить два завода, чтобы уже запустить производство.

«Это сегодня полностью российская разработка, которая будет локализована на территории Российской Федерации и полностью применяться на строительстве всех, надеюсь, последующих проектов ВСМ», — отметил генеральный директор ГК «Нацпроектстрой» Алексей Крапивин.

Это уникальный для России опыт и крупнейшее концессионное соглашение. Кредитная документация заняла десять тысяч листов — бизнес видит выгоду этого проекта и активно включился в работу.

«Ни в одной стране мира не строятся поезда за счет привлечений из коммерческих источников. И мы вместе с правительством сумели структурировать проект таким образом, что тратится минимум денег федерального бюджета», — рассказал президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф.

Чтобы проект начал жить, создали большую коллаборацию — это вызов и для науки, и для промышленности. На первый участок маршрута уже заказали 41 состав, и наши инженеры уверены, что справятся.

«Это новый уровень, на который мы заходим, но у нас в принципе в стране опыт скоростного движения уже накоплен большой, и это следующий шаг на пути развития», — подчеркнул президент свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Дмитрий Пумпянский.

Система управления поездом полностью российская, и даже в масштабах планеты это грандиозный проект.

Как только этот поезд окажется на рельсах, Россия тут же попадет в элитарный список государств, где есть высокоскоростные магистрали. Их сейчас не больше десяти. А тех, кто может сделать подобный поезд, еще меньше.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».