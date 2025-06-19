Сенатор Шейкин рассказал о необходимости маркировать сгенерированные ИИ новости

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

В сфере журналистики нужна абсолютная прозрачность, считает он.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Новости, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта (ИИ), необходимо начать маркировать соответствующим знаком. Об этом заявил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин в ходе секции «ИИ в современной медиасфере» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В противном случае граждане перестанут доверять таким новостям.

«Если мы говорим про сводку новостей, если мы не будем указывать, что это было сделано с помощью искусственного интеллекта, то мы рано или поздно потеряем доверие своих зрителей», — сказал он.

Шейкин предложил помечать такие сводки значком «Сгенерировано искусственным интеллектом».

Сенатор считает, в сфере журналистики нужна абсолютная прозрачность.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гостей ПМЭФ больше не консультируют люди — теперь это делают роботы. Сразу со многими задачами на полях форума справляются механические ассистенты. Роботизированного сотрудника стенда Московской области зовут София — у нее каштановые волосы и даже есть небольшой макияж. Антропоморфный робот Роберт с удовольствием показывает всем желающим, как он умеет бегать, переносить предметы и отправлять воздушные поцелуи.

Тема:
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