Балицкий: в МАГАТЭ не хотят признавать киевский режим как угрозу для ЗАЭС
Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Запорожская атомная электростанция остановила работу из-за обстрелов ВСУ.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) не хотят признавать киевский режим источником угроз для Запорожской АЭС. Об этом рассказал губернатор области Евгений Балицкий в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
«Сотрудничество с МАГАТЭ никак не оцениваю. Абсолютно пустые люди. Как Гросси (генеральный директор агентства. — Прим. ред.), так и вся его команда. Они не хотят признавать киевский режим как источник угрозы для ЗАЭС, для атомной инфраструктуры мира в целом. Они не хотят признавать, кто обстреливает АЭС», — поделился глава региона.
Балицкий отметил, что в МАГАТЭ специально избегают прямых формулировок и подчеркивают, что обстрелы происходят в результате конфликта. Губернатор не согласен со словами агентства, так как с такой формулировкой кто угодно может выбивать инфраструктуру и попадать снарядами в атомные объекты. Но это делают именно Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Губернатор добавил, что АЭС пока запускать нельзя, но в регионе этого очень ждут, так как из-за остановки активности станции простаивают 7,5 тысячи рабочих мест. Энергия, вырабатываемая на АЭС, также необходима не только Запорожской области, но и соседним территориям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ядерные объекты никогда не должны подвергаться атакам. Об этом заявил глава МАГАТЭ.
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