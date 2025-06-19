Президент ТПП озвучил условия для возвращения зарубежных компаний в РФ
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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По словам Катырина, переговоры о возврате иностранных организаций на территорию страны находятся в процессе.
Зарубежные компании вернутся в Россию только в случае выполнения конкретных условий. В том числе они не должны нанести ущерб отечественному импортозамещению. Об этом рассказал президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По его словам, иностранные организации, которые хотят вернуться в РФ, не должны быть замечены в финансировании боевых действий против России.
«Первое условие — это компании, которые не должны были участвовать в финансировании СВО, контрмеры против России не предпринимать», — поделился Катырин.
Также компании не должны наносить ущерб стране и в другом ключе. Им не стоит мешать реализации импортозамещения.
«Они не должны наносить ущерб нашим российским компаниям, которые инвестировали в импортозамещение и сейчас находятся в инвестиционном процессе. <…> Мы не должны в этом плане подсаживать российские компании, которые откликнулись на призыв государства, вложили средства в импортозамещение, начали производить топливный продукт, который выбыл вместе с зарубежными компаниями», — отметил президент палаты.
Следующими пунктами в списке требований ТПП к иностранным компаниям является локализация их производства и кадровый потенциал. По словам Катырина, организации должны не только разместиться на территории РФ, но и использовать в своей работе российские комплектующие.
Катырин добавил, что пока массового возвращения компаний в Россию не наблюдается, но переговоры об этом находятся в процессе. Глава ТПП отметил, что у зарубежных организаций есть преимущество на рынке рекламы, ведь они могут выделить на него больше средств, чем российские.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мире наблюдается интерес к нашей стране и языку. Такое мнение высказал руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
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