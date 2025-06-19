Додон: на молдавскую экономику негативно влияет отказ от российского газа
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Молдавия готова на открытый диалог с Россией
На экономику Молдавии негативно влияет отказ от российского газа. Это заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов страны Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как признался политик, сейчас в Молдавию поступает тот же российский газ, но уже через европейских посредников, а, значит, по более высоким ценам.
«Смотрите, по энергетике, при нас, мой последний год президентства (2020 — Прим. Ред.) — у нас газ стоил, ну, в молдавских ценах это 4,5 лея. При Майе Санду (нынешний президент страны — Прим. Ред.) тариф дошел до 30 [леев], то есть в 7 раз увеличился. <…> Конечно, при таких тарифах, ну, обнищание населения — понятно, у нас массово пошло. Но и экономика полностью встала. Потому что конкурентоспособность товаров с такими дорогими ресурсами — она очень высокая. И мы не можем конкурировать и внутри страны, и, безусловно, на экспорт», — отметил экс-президент.
По этой причине, по мнению Игоря Додона, нужно вернуть диалог Молдавии и России на прежний уровень, перевернув черную страницу четырех лет молчания. Минэнерго России уже выразило готовность к переговорам и новым соглашениям.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
- 20 июн
- Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
- 20 июн
- Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
- 19 июн
- Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
- 19 июн
- Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
- 19 июн
- Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
- 19 июн
- Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
- 19 июн
- Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
- 19 июн
- Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
- 19 июн
- «Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
- 19 июн
- Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
Читайте также
80%
Нашли ошибку?