Додон: на молдавскую экономику негативно влияет отказ от российского газа

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Мария Горбунова
Мария Горбунова Эксклюзив 56 0

Додон: на молдавскую экономику негативно влияет отказ от российского газа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Молдавия готова на открытый диалог с Россией

На экономику Молдавии негативно влияет отказ от российского газа. Это заявил экс-президент Молдавии, лидер Партии социалистов страны Игорь Додон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как признался политик, сейчас в Молдавию поступает тот же российский газ, но уже через европейских посредников, а, значит, по более высоким ценам.

«Смотрите, по энергетике, при нас, мой последний год президентства (2020 — Прим. Ред.) — у нас газ стоил, ну, в молдавских ценах это 4,5 лея. При Майе Санду (нынешний президент страны — Прим. Ред.) тариф дошел до 30 [леев], то есть в 7 раз увеличился. <…> Конечно, при таких тарифах, ну, обнищание населения — понятно, у нас массово пошло. Но и экономика полностью встала. Потому что конкурентоспособность товаров с такими дорогими ресурсами — она очень высокая. И мы не можем конкурировать и внутри страны, и, безусловно, на экспорт», — отметил экс-президент.

По этой причине, по мнению Игоря Додона, нужно вернуть диалог Молдавии и России на прежний уровень, перевернув черную страницу четырех лет молчания. Минэнерго России уже выразило готовность к переговорам и новым соглашениям.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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