Банк «РОССИЯ» и «БИО-ТОН» договорились обеспечить развитие российского АПК

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 59 0

Партнерство создаст основу для мирового лидерства России в сфере сельского хозяйства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

В рамках второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Банк «РОССИЯ» и агрокорпорация «БИО-ТОН» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Александр Шаленков, заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ», и Эдуард Зернин, председатель совета директоров компании.

Главная цель — сотрудничество, которое будет способствовать развитию отечественной селекции и семеноводства в контексте замещения импорта зерновых и масличных культур, а также стимуляция развития российского агропромышленного комплекса.

«Подписание соглашения с компанией „БИО-ТОН“ — это очередной шаг в расширении нашего сотрудничества, которое продолжается не первый год. Инвестируя в АПК, Банк не только помогает сельхозпроизводителям внедрять современные технологии и наращивать объемы производства, но и вносит свой вклад в укрепление независимости нашей страны в сфере продовольственного обеспечения. Мы будем и дальше активно участвовать в финансировании проектов, которые делают наше сельское хозяйство конкурентоспособным, экологичным и ориентированным на долгосрочный результат», — рассказал Шаленков.

«БИО-ТОН» — один из ведущих игроков на рынке сельского хозяйства в России. Компания специализируется на производстве зерновых, масличных и технических культур. Продукция «БИО-ТОН» пользуется спросом не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Компания успешно экспортирует свою продукцию в Турцию, Египет, Иран, Ирак, Казахстан и другие страны. Рост бизнеса агрокорпорации во многом обеспечивается благодаря инвестициям в модернизацию сельскохозяйственной техники.

По словам Эдуарда Зернина, председателя совета директоров компании, необходимо создать основу для мирового лидерства России в сфере сельского хозяйства, обеспечив аграриев качественными семенами, выведенными в нашей стране.

«Банк „РОССИЯ“ — наш стратегический финансовый партнер. Мы рассчитываем на экспертизу Банка в проектном финансировании развития отечественной селекции и семеноводства. Российская Федерация является одним из мировых лидеров в экспорте зерновых культур и подсолнечного масла. Нам важно обеспечить фундамент нашего мирового лидерства за счет обеспечения отечественных аграриев высококачественными семенами российской селекции», — подытожил Зернин.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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