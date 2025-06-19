Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» заключили соглашение о сотрудничестве

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 51 0

Сотрудничество позволит расширить производственные мощности предприятий, входящих в периметр холдинга.

Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» заключили соглашение о сотрудничестве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

Тема:
ПМЭФ 2025

Банк «РОССИЯ» и ГК «Полипласт» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) 19 июня.

Документ подписали председатель совета директоров банка «РОССИЯ» Михаил Клишин и председатель Совета Директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов. Соглашение предусматривает внедрение банковских технологий, реализацию инвестиционных программ холдинга, поддержку совместных проектов и финансовый консалтинг.

Отмечается, что «Полипласт» — ведущий российский производитель химических добавок для строительной и промышленной отрасли. Реализация совместных проектов с Банком создаст дополнительный импульс для расширения производственных мощностей предприятий, входящих в периметр холдинга. Активно инвестируя в расширение производственных мощностей и реализуя политику импортозамещения, компания увеличила свою долю на внутреннем рынке России до 60% по целому ряду продуктов, а также нарастила объемы экспортных поставок.

«Наше стратегическое партнерство с ГК „Полипласт“ продолжается с 2023 года. Банк „РОССИЯ“ предоставляет нескольким предприятиям группы финансирование на развитие и расширение бизнеса — в том числе в виде кредитов в рублях и юанях, факторинговые услуги, а также выступает организатором размещения облигационных займов. Перспективными направлениями мы считаем участие в расчетах Группы по внешнеэкономической деятельности, а также совместные проекты со страховой компанией „СОГАЗ“. Наше сотрудничество будет способствовать развитию реального сектора российской экономики, а также повышению конкурентоспособности отечественных предприятий на внутреннем и международном рынках», — заявил Клишин.

Шамсутдинов в свою очередь отметил, что «Полипласт» готова расширять сотрудничество с Банком «РОССИЯ» для укрепления позиции на внутреннем и внешнем рынках, содействия технологическому суверенитету российской экономики.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Тема:
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