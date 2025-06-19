Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Очередную сессию ПМЭФ посвятили экономике эмоций
Фото, видео: 5-tv.ru
В трендах — антистресс-контент, ностальгия и мода на идентичность.
Как выиграть борьбу за внимание и выделиться среди многочисленных конкурентов? Об этом сегодня говорили на сессии Петербургского экономического форума, посвященной экономике эмоций. Она про то, что люди выбирают не просто товары и услуги, а прежде всего чувства, которые они вызывают. Что сейчас в тренде и что ожидает нас уже в ближайшем будущем, узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.
Юрий Гагарин с фирменной улыбкой, узнаваемым голосом и смартфоном мало кого удивляет: на форуме публика искушенная. И к искусственному интеллекту подходит с исследовательской позиции. Рассуждает, что будет с медиа.
И ладно, когда нейросетевые телеведущие читают новости, написанные людьми. Генерировать их тоже скоро будут роботы.
«Через два-три года будет отдел кожаных и отдел кремниевых. Тексты, написанные этими кожаными, будут помечаться „написано человеком“, как сейчас пишут, что продукт без ГМО», — поделился генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов.
А вот для развлекательного видеоконтента искусственный интеллект несет в основном пользу.
И отечественные студии и технически, и содержательно на острие зрительского внимания.
«Когда ушли мейджоры западные с российских экранов, их продукция, российский кинематограф показал и класс мастерства, и объем производства, что очень важно», — отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Попадают в точку. Глава ВЦИОМ презентует неумолимую статистику, что сейчас «залетает».
Первый в списке трендов — антистресс-контент. Далее — ностальгические фильмы и сериалы: 1980-е, 1990-е снова в моде. Затем — мода на идентичность, поиски своего места в мире. Тренд на дефицит живого общения поднимает просмотров блогерам. И главная тенденция — дефицит времени: ролики становятся короче.
«Мы действительно заранее видим тренды. Напомню, что несколько месяцев назад мы как раз объявили о запуске приложения для микродрам профессиональных, которые называются Stories, которые сейчас доступны для скачивания, находятся в периоде тестирования. Это не просто нарезка, ты действительно должен упаковать длинные серии в эти полутораминутные сюжеты с началом, концом, клиффхенгером — крючком на следующую серию», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.
Плюс таким видео удобно делиться, что отметила в ходе сессии генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская.
Эта сессия об экономике впечатлений, как выиграть конкуренцию за эмоции. И соревнуются в этой дисциплине не только представители креативных индустрий.
Кругом экраны и броские витрины, чем не медиа. На ПМЭФ точно знают, чем ярче стенд — тем выше вероятность, что кто-то зайдет. Так что и непонятно, что тут первично: экономика или впечатление.
На стенде медиахолдинга МАЕР, известной своими городскими медиафасадами, сегодня объявили результаты заявочной кампании национальной премии «Вызов». В этом году для участия прислали рекордные 632 заявки из 40 стран.
«Данную информацию по всей нашей большой стране увидят наши соотечественники в охвате свыше 12 миллионов человек. Это хороший показатель, который мы обеспечиваем за счет наших активов, который мы развиваем, предлагаем, насыщаем различными техническими инновационными решениями для достижения максимального результата», — рассказал управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Константин Остриков.
А французы, которые теперь не хотят пускать нас в свой «Форт Боярд», будут кусать локти! СТС запускает новый самобытный проект «Форт: возвращение легенды». Снимать будут на «Острове фортов», в Кронштадте. Телеканалу вручили символический ключ от форта Император Александр I. Он даже старше того самого, французского.
«Александр I — он старше на 12 лет. На самом деле его строили, форт Боярд, по документации проектной именно форта Александр Первый. Мы точно верим, что этот проект вернется, вернется очень пафосно, и что наш форт „Возвращение легенды“ под названием будет самым фартовым», — поделился первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» Максим Рыбаков.
Медиа — это индикатор развития всего общества. Мы — то, что мы смотрим, слушаем и читаем. И экономика впечатлений — это не просто отрасль хозяйствования, в нее зашит наш культурный код.
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