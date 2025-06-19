Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ

Эфирная новость 9 465 0

Очередную сессию ПМЭФ посвятили экономике эмоций

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ПМЭФ 2025

В трендах — антистресс-контент, ностальгия и мода на идентичность.

Как выиграть борьбу за внимание и выделиться среди многочисленных конкурентов? Об этом сегодня говорили на сессии Петербургского экономического форума, посвященной экономике эмоций. Она про то, что люди выбирают не просто товары и услуги, а прежде всего чувства, которые они вызывают. Что сейчас в тренде и что ожидает нас уже в ближайшем будущем, узнал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Юрий Гагарин с фирменной улыбкой, узнаваемым голосом и смартфоном мало кого удивляет: на форуме публика искушенная. И к искусственному интеллекту подходит с исследовательской позиции. Рассуждает, что будет с медиа.

И ладно, когда нейросетевые телеведущие читают новости, написанные людьми. Генерировать их тоже скоро будут роботы.

«Через два-три года будет отдел кожаных и отдел кремниевых. Тексты, написанные этими кожаными, будут помечаться „написано человеком“, как сейчас пишут, что продукт без ГМО», — поделился генеральный директор агентства «Социальные Сети» Денис Терехов.

А вот для развлекательного видеоконтента искусственный интеллект несет в основном пользу.

И отечественные студии и технически, и содержательно на острие зрительского внимания.

«Когда ушли мейджоры западные с российских экранов, их продукция, российский кинематограф показал и класс мастерства, и объем производства, что очень важно», — отметил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Попадают в точку. Глава ВЦИОМ презентует неумолимую статистику, что сейчас «залетает».

Первый в списке трендов — антистресс-контент. Далее — ностальгические фильмы и сериалы: 1980-е, 1990-е снова в моде. Затем — мода на идентичность, поиски своего места в мире. Тренд на дефицит живого общения поднимает просмотров блогерам. И главная тенденция — дефицит времени: ролики становятся короче.

«Мы действительно заранее видим тренды. Напомню, что несколько месяцев назад мы как раз объявили о запуске приложения для микродрам профессиональных, которые называются Stories, которые сейчас доступны для скачивания, находятся в периоде тестирования. Это не просто нарезка, ты действительно должен упаковать длинные серии в эти полутораминутные сюжеты с началом, концом, клиффхенгером — крючком на следующую серию», — отметила генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова.

Плюс таким видео удобно делиться, что отметила в ходе сессии генеральный директор VK Видео Марианна Максимовская.

Эта сессия об экономике впечатлений, как выиграть конкуренцию за эмоции. И соревнуются в этой дисциплине не только представители креативных индустрий.

Кругом экраны и броские витрины, чем не медиа. На ПМЭФ точно знают, чем ярче стенд — тем выше вероятность, что кто-то зайдет. Так что и непонятно, что тут первично: экономика или впечатление.

На стенде медиахолдинга МАЕР, известной своими городскими медиафасадами, сегодня объявили результаты заявочной кампании национальной премии «Вызов». В этом году для участия прислали рекордные 632 заявки из 40 стран.

«Данную информацию по всей нашей большой стране увидят наши соотечественники в охвате свыше 12 миллионов человек. Это хороший показатель, который мы обеспечиваем за счет наших активов, который мы развиваем, предлагаем, насыщаем различными техническими инновационными решениями для достижения максимального результата», — рассказал управляющий партнер медиахолдинга МАЕР Константин Остриков.

А французы, которые теперь не хотят пускать нас в свой «Форт Боярд», будут кусать локти! СТС запускает новый самобытный проект «Форт: возвращение легенды». Снимать будут на «Острове фортов», в Кронштадте. Телеканалу вручили символический ключ от форта Император Александр I. Он даже старше того самого, французского.

«Александр I — он старше на 12 лет. На самом деле его строили, форт Боярд, по документации проектной именно форта Александр Первый. Мы точно верим, что этот проект вернется, вернется очень пафосно, и что наш форт „Возвращение легенды“ под названием будет самым фартовым», — поделился первый заместитель генерального директора «СТС Медиа» Максим Рыбаков.

Медиа — это индикатор развития всего общества. Мы — то, что мы смотрим, слушаем и читаем. И экономика впечатлений — это не просто отрасль хозяйствования, в нее зашит наш культурный код.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025
20 июн
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
19 июн
Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент
19 июн
Кириенко: MAX не будет развивать собственную платежную систему
19 июн
Лучше пиара: преимущество VK Видео во внедрении сервиса в социальную сеть
19 июн
Любимова перечислила самые востребованные профессии в сфере культуры
19 июн
Чудовищная логика: РФ ожидает извинений от Италии за слова об «ударе по Кремлю»
19 июн
Бельский: программа реновации в Санкт-Петербурге не может работать полноценно
19 июн
«Россети» готовы консолидировать сетевые активы в Мурманской области
19 июн
Владимир Путин встретился с президентом Индонезии
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:50
Магнитные бури 20 июня 2025: когда наступит пик и кому стоит его опасаться
2:30
Человек-оркестр: Алексей Воробьев показал все таланты на вечеринке в рамках ПМЭФ
2:08
В Крыму установили мемориальную табличку корреспонденту «Известий» Александру Федорчаку
1:46
Ракета Starship взорвалась перед запуском
1:26
Хакеры выложили в сеть 16 миллиардов паролей пользователей со всего мира
1:06
Певица Люся Чеботина объявила конкурс завидных женихов на вечеринке ПМЭФ-2025

Сейчас читают

Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
Чувствуй сердцем: экономику эмоций обсудили на ПМЭФ
Путин: Россия никому не будет навязывать свою позицию по Ближнему Востоку
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025