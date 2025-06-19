Иран нанес удары по военно-промышленным центрам в Хайфе и Тель-Авиве
Корпус стражей исламской революции заявил о начале нового раунда комбинированных атак против военных целей и промышленных центров еврейского государства.
Фото: Reuters/Evelyn Hockstein
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Иранские ракеты и беспилотники ударили по военно-промышленным центрам в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
«Сегодня продолжаются операции с использованием беспилотников, в которых задействовано более 100 типов боевых и смертоносных дронов против военных целей, особенно систем противоракетной обороны в Хайфе и Тель-Авиве», — говорится в заявлении.
Также КСИР заявил о начале нового раунда комбинированных атак с использованием ракет и беспилотников против военных целей и промышленных центров еврейского государства. Известно, что Иран планирует нарастить операции с применением ракет.
В ночь на 13 июня Израиль начал масштабную военную операцию «Восходящий лев» против Ирана, цель которой — поражение ядерных объектов. При обстрелах погибли ключевые военачальники, а также ученые. Помимо этого, пострадали сотни мирных граждан.
В ответ на эти действия Тегеран начал операцию «Правдивое обещание 3». Иранская армия выпустила десятки ракет в сторону Израиля. Удары пришлись по нескольким городам. Боевые удары Израиль нанес накануне шестого раунда переговоров между Ираном и США по ядерной сделке.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание фондовой биржи в Тель-Авиве пострадало из-за ракетных атак. ЦАХАЛ же возобновил атаки на иранские заводы, где производят ракеты и комплектующие к ним. Иран запустил по Израилю еще более 60 ракет. Командование исламской республики заявило, что мишенью была расположенная в том районе штаб-квартира военной разведки Израиля, все удары были высокоточными.
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