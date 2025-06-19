Еще 60 иранских ракет: в Тель-Авиве повреждены дома, больница и фондовая биржа

ЦАХАЛ же возобновил атаки на иранские заводы, где производят ракеты и комплектующие к ним.

Иран запустил по Израилю еще более 60 ракет. В Тель-Авиве серьезно повреждено здание фондовой биржи. А в пригородах разрушены несколько высотных домов. На юге Израиля — больница.

Иранское военное командование заявило, что мишенью была расположенная в том районе штаб-квартира военной разведки Израиля, все удары были высокоточными.

В свою очередь, ЦАХАЛ возобновил атаки на иранские заводы, где производят ракеты и комплектующие к ним. Также израильское командование сообщило об ударах по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.