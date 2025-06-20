Журналист Херш: Штаты могут ударить по ядерным объектам Ирана
Сеймур Херш: Белый дом одобрил бомбардировку Ирана
Фото, видео: legion-media/Engelhardt; 5-tv.ru
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Атаковать могут один из крупнейших заводов по обогащению урана.
Несмотря на все предостережения, иранские ядерные объекты могут атаковать уже в эти выходные. И сделают это в том числе Соединенные Штаты. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники в администрации.
Под ударом окажется один из крупнейших заводов по обогащению урана. Как утверждает Херш, Белый дом уже одобрил масштабную бомбардировку.
«Соединенные Штаты остаются самым важным союзником Израиля. Хотя многие ненавидят их — за развязанную войну в Секторе Газа. Администрация Трампа полностью поддерживает план Израиля — по уничтожению любых следов ядерной программы. И надеется, что (действующее. — Прим. ред.) правительство в Тегеране будет свергнуто», — отметил Херш.
По словам журналиста, Дональд Трамп хочет представить участие США в конфликте как свою личную победу на международной арене. Но американский лидер может отложить атаку, чтобы снизить экономические потрясения на биржах, которые откроются в понедельник.
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