«Союзмультфильм» предложил создать образ Путина в «Простоквашино»

«Союзмультфильм» предложил создать образ президента России Владимира Путина в мультфильме «Простоквашино». Об этом в беседе с ТАСС рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По ее словам, эта идея возникла спонтанно, прямо во время проведения форума.

«Мы его (Путина — Прим. ред.) нарисуем. <…> Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры», — заявила Слащева.

Как отметила председатель совета директоров киностудии, «Союзмультфильм» также пригласил президента в гости на 90-летие киностудии.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ обсудили использование нейросети в создании кино. По словам гендиректора Wink Антона Володькина, ИИ помогает в оптимизации некоторых процессов.