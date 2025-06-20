«Союзмультфильм» предложил создать образ Путина в «Простоквашино»

Эта спонтанная идея родилась во время ПМЭФ-2025.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Союзмультфильм» предложил создать образ президента России Владимира Путина в мультфильме «Простоквашино». Об этом в беседе с ТАСС рассказала председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
По ее словам, эта идея возникла спонтанно, прямо во время проведения форума.
«Мы его (Путина — Прим. ред.) нарисуем. <…> Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры», — заявила Слащева.
Как отметила председатель совета директоров киностудии, «Союзмультфильм» также пригласил президента в гости на 90-летие киностудии.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ПМЭФ обсудили использование нейросети в создании кино. По словам гендиректора Wink Антона Володькина, ИИ помогает в оптимизации некоторых процессов.
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