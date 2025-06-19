Сможет ли заменить актеров? Гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент

На ПМЭФ обсудили использование нейросети в создании кино.

Искусственный интеллект (ИИ) пока используется в создании контента экспериментально. Его можно применить в усилении компьютерной графики, но нельзя привлекать к написанию сценариев, ведь он еще не научился этого делать. Такое мнение высказал генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин в беседе с «Известиями» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, ИИ помогает в оптимизации некоторых процессов. Полноценным криэйтором нейросеть пока не стала, но она вполне может выступить в качестве ассистента. Как отметил Володькин, индустрия создания контента пытается понять роль новых технологий в своей работе.

«Индустрия переосмысливает свое место в том времени, которое тратит клиент на смотрение телеканалов, онлайн-кинотеатров, других форматов контента. Сейчас различные форматы контента распределены по разным источникам, как минимум, каждый из них переосмысливает и пытается понять, может ли он совместить какие-то элементы в себе, каково место развития технологий во всех историях, развиваются интерактивные технологии, развивается искусственный интеллект», — отметил он.

Володькин добавил, что генерация фильмов с актерами, нарисованными и озвученными ИИ, коснется по большей части мультипликации.

«С моей точки зрения это, в первую очередь, больше и быстрее повлияет на анимационную индустрию, где нет требований таких к качеству картинки, как в кино. Очень интересные эксперименты по смешиванию форматов, где есть в явном виде сгенерированный искусственным интеллектом персонаж, где четко говорится: „Это настоящий, а это — искусственный“. И их сочетание — это тоже интересная история», — поделился Володькин.

Глава онлайн-кинотеатра также отметил, что реализация проектов с вмешательством ИИ зависит от качества картинки и того, как хорошо нейросеть способна передать черты живого человека.

«Это самый главный вопрос — может ли бесчувственная машина что-то почувствовать и это чувство передать. Мы не знаем», — заключил он.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сенатор Артем Шейкин рассказал о необходимости маркировать сгенерированные ИИ новости.