Освоение космоса и колонизация планет: какое кино выбирают россияне

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 13 0

НМГ и ЦСП «Платформа»: 75% россиян хотят больше вдохновляющих фильмов о будущем

Освоение космоса и колонизация планет: какое кино будущего выбирают россияне

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

НМГ совместно с ЦСП «Платформа» представила результаты исследования «Эскизы будущего» на ПМЭФ-2025.

Больше всего россиян интересуют в кино темы освоения космоса, колонизации других планет и встречи с внеземными цивилизациями. Такие результаты совместного исследования представили Национальная Медиа Группа (НМГ) и ЦСП «Платформа» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

НМГ и ЦСП «Платформа» провели исследование «Эскизы будущего». Это проект, изучающий восприятие будущего в российском обществе.

В частности, исследование показывает, какие сценарии научно-технического прогресса и социальные практики можно будет использовать в отечественном кино и других креативных продуктах.

Помимо космоса, россиян интересуют темы искусственного интеллекта, роботов, виртуальной реальности, а также экологические катастрофы и сценарии эволюции человека с генетическими изменениями.

При этом более 63% россиян верят в счастливое будущее для человечества, особенно оптимистична в этом плане молодежь (67% в возрасте 18–24 лет).

Более 79% подростков (12–16 лет) считают, что технологический прогресс — это благо. Однако, по мнению граждан РФ, этот прогресс должен развиваться при обязательном сохранении традиционных ценностей и моральных ориентиров.

На вопрос о том, что важнее всего сохранить в будущем без изменений, россияне выбрали ответ «семья».

Более 27% опрошенных воспринимают кино в качестве инструмента формирования представления о будущем. Также результаты исследования показали, что именно кинематограф помогает насыщать образы будущего оптимизмом и вдохновением.

При этом 75% респондентов в ответе на вопрос, какие образы будущего вам бы хотелось видеть в кино и литературе, выбрали «вдохновляющие и оптимистичные». Людям больше всего нравится смотреть на мир, где человечество развивается и преодолевает трудности».

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гендиректор Wink о влиянии ИИ на цифровой контент. 

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