Социальная ответственность: Мурашко о решении кадрового вопроса в медицине

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 54 0

Мурашко: кадровый вопрос в здравоохранении нужно решать комплексно

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

Нужно учитывать потребности каждого отдельного региона.

Решение кадрового вопроса в здравоохранении — это комплекс мер, учитывающий потребности регионов. Об этом «Известиям» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Поскольку разные потребности (в кадрах в здравоохранении. — Прим. ред.) существуют в разных регионах и, соответственно, разные направления, то, конечно, это совокупность инструментов», — отметил министр.

Он подчеркнул, что немаловажную роль играют в этом и губернаторы, которые должны не просто хотеть увеличить в своем регионе количество квалифицированных специалистов, но и создавать для этого необходимые условия.

Также выпускники медицинских вузов должны иметь определенную социальную ответственность.

«Там, где государство вкладывает ресурс в человека и предоставляет бесплатное образование, ответственность человека перед государством тоже должна существовать. То есть это дорога с двусторонним движением», — заметил Мурашко.

Государство сейчас делает все возможное для решения этого вопроса, заявил чиновник. Есть возможность прогнозировать кадровые потребности. Осталось только закрепить ответственность перед каждым работодателем и перед каждым выпускником.

Также создаются рабочие места с современным оборудованием. Мурашко подчеркнул, что ежедневно вводится около девяти объектов в эксплуатацию. Это либо новые помещения, либо капитально отремонтированные строения. Он добавил, что ни одна другая отрасль не может похвастаться подобными показателями.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расходы на выпуск медпрепаратов в России сократились в три раза.

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