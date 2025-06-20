ВС РФ освободили населенный пункт Московка в Харьковской области

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Срочная новость 46 0

Российские силы продолжают делать успехи в зоне СВО.

В Харьковской области освобожден населенный пункт Московка

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские войска освободили населенный пункт Московка в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство обороны России.

Согласно данным ведомства, освобождение этого населенного пункта произошло в результате активных боевых действий подразделений группировки войск «Запад». Взятие под контроль Московки является частью продвижения российских войск в Харьковской области.

Чуть раньше стало известно о том, что российские военные освободили населенный пункт Новониколаевка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как штурмовые подразделения группировки войск «Центр» отрабатывают тактику прорыва укрепленных позиций ВСУ. Особое внимание бойцы уделяют взаимодействию между командирами отделений и взводов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
19:14
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
19:12
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
19:07
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
19:05
Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
19:05
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине

Сейчас читают

Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025