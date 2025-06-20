«Налоговый кэшбек»: Чирков о новой мере соцподдержки для многодетных семей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 131 0

В России введут новую меру соцподдержки для многодетных семей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ПМЭФ 2025

С 2026 года будут доступны специальные выплаты. Председатель Социального фонда рассказал, как их получить.

С 2026 года российские многодетные семьи смогут претендовать на семейные налоговые выплаты. О новой мере социальной поддержке рассказал в беседе с «Известиями» рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Закон по этому поводу уже принят. По его словам, эта выплата сравнима с «налоговым кэшбеком».

«С нового года в нашей стране будут предоставляться так называемые семейные налоговые выплаты», — рассказал Чирков.

Претендовать на эти выплаты смогут семьи, где есть два и более ребенка, а доход не превышает полтора прожиточного минимума на человека.

Чирков сообщил, что размер конечной суммы выплаты рассчитывается индивидуально, исходя из дохода.

По оценкам Социального фонда, более семи миллионов семей в России могут получить эту меру социальной поддержки.

Чирков отметил, что фонд будет стараться осуществлять эти выплаты по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, а также использовать данные по ним из других органов.

Данное заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» или в любом отделении Социального фонда.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что многодетным матерям пересчитают пенсию с учетом каждого ребенка. Минтруд подготовил соответствующий законопроект. Согласно документу, будет снято ограничение по количеству детей, которое сегодня учитывается при вычислении пенсионного стажа. В будущем планируется пересмотреть выплаты многодетным матерям, которые уже получают пенсию. При желании эти женщины могут обратиться в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Чирков отметил, что в учреждении уже начались подготовительные работы относительно этого вопроса.

Тема:
ПМЭФ 2025
20 июн
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
20 июн
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
20 июн
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
20 июн
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
20 июн
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине
20 июн
Путин объяснил поворот России в сторону Азии: «Тенденции мирового развития»
20 июн
«Катастрофа регионального масштаба»: Лихачев предостерег Израиль от атак на Иран
20 июн
Путин: мы стремимся к сбалансированному развитию мира
20 июн
Путин прокомментировал угрозы Израиля в адрес Хаменеи
20 июн
Представитель короля Бахрейна — Шейх Насар: Путин знает куда ведет свою страну
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.48
-0.24 89.84
-0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:17
Путин: сброс «грязной» ядерной бомбы был бы последней ошибкой киевского режима
19:14
Путин: Россия много раз предлагала Украине договориться
19:12
Путин: новый миропорядок возникает естественным образом, как восход солнца
19:07
КНР приветствует восстановление контактов между РФ и США
19:05
Небензя: атаки Израиля по ядерной инфраструктуре Ирана закончатся катастрофой
19:05
Путин: Запад пытался действовать с позиции силы на Украине

Сейчас читают

Прерванный полет: туристы более суток не могут улететь в Египет из Пулково
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Бузова с оголенными ягодицами предложила всем «выключить мозг» на афтерпати ПМЭФ
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌞Гороскоп на лето 2025 — 5 знаков зодиака обретут счастье
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025
💰Раки Стрельцы Рыбы везунчики в июне 2025 — гороскоп
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025