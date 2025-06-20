Многодетным матерям пересчитают пенсию с учетом каждого ребенка

Министерство труда подготовило новый законопроект по поручению президента России Владимира Путина. Об этом «Известиям» сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Согласно документу, будет снято ограничение по количеству детей, которое сегодня учитывается при вычислении пенсионного стажа.

«Теперь будут пятого, шестого, восьмого ребенка учитывать, если у мамы они есть или были», — отметил Чирков.

Он пояснил, что учитывая современные зарплаты, пенсия для матери третьих и больше детей будет рассчитываться исходя из условной зарплаты в 125 тысяч рублей.

Также глава Соцфонда рассказал, что в будущем планируется пересмотреть выплаты многодетным матерям, которые уже получают пенсию. При желании эти женщины могут обратиться в Социальный фонд с соответствующим заявлением. Чирков отметил, что в учреждении уже начались подготовительные работы относительно этого вопроса.

«По своим базам мы определили, что таких мам может быть более 400 тысяч, и сейчас анализируем информацию по ним, чтобы потом помочь своевременно подать заявление и получить перерасчет», — уточнил председатель Социального фонда России.

Важно понимать, что при перерасчете за каждого ребенка женщина будет получать прибавку к пенсии в тысячу рублей.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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