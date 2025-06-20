Кнайсль: Украина скоро не сможет требовать столько же поддержки и оружия
Бывшая глава МИД Австрии: скоро фокус внимания Запада сместится на Ближний Восток
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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Экс-министр иностранных дел Австрии приехала на ПМЭФ-2025.
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что фокус внимания стран Запада вскоре сместится туда, куда направлено внимание США — на Ближний Восток в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. И поэтому Украина больше не сможет требовать столько поддержки и оружия, как это происходило до сих пор. Об этом она заявила «Известиям» на ПМЭФ-2025.
«В настоящее время внимание всего мира приковано к Израилю и Ирану. Военную технику с Украины перебрасывают в Израиль уже несколько месяцев, так что я бы не исключала, что украинская сторона может проявить больше гибкости при рассмотрении некоторых пунктов российского меморандума», — считает экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель геополитической обсерватории по ключевым проблемам России СПБГу Карин Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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