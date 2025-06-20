Банк «РОССИЯ» и АО «ТЭК СПб» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и акционерное общество «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» (АО «ТЭК СПб») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

Документ подписали заместитель председателя правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и генеральный директор АО «ТЭК СПб» Вадим Бравве.

Соглашение нацелено на укрепление сотрудничества между сторонами. Цель — создать благоприятные экономические условия для надежного и безопасного теплоснабжения потребителей. Компания и кредитное учреждение договорились обмениваться опытом и совместно развивать бизнес-процессы, технологии и новые банковские продукты.

Между Банком «РОССИЯ» и АО «ТЭК СПб» заключен договор на привлечение инвестиционного кредита в размере 2,36 миллиарда рублей с целью модернизации теплогенерирующих объектов, он действует до 2033 года.

Документ стал очередным этапом в стратегическом партнерстве между компанией и Банком. Соглашение откроет доступ к новым банковским инструментам, учитывая особенности бизнеса.

«Мы располагаем всеми необходимыми финансовыми технологиями и ресурсами для того, чтобы обеспечить поддержку реализации задач, которые ставит перед собой АО «ТЭК СПб», — заявил Шаленков.

Бравве, в свою очередь, добавил, что в АО «ТЭК СПб» заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с таким надежным финансовым партнером, как Банк «РОССИЯ». Это позволит произвести комплексную реконструкцию теплоэнергетической инфраструктуры города.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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