«Коммуникационная тирания»: Кнайсль охарактеризовала западные СМИ

Экс-министр иностранных дел Австрии сама некоторое время проработала журналистом.

Для западных медиа характерно присутствие «коммуникационной тирании». Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в рамках сессии «Борьба с фейками. Формирование глобальной инфраструктуры и консолидация усилий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025).

«Журнализм, на самом деле, стал просто коммуникацией. <…> Сейчас коммуникационная тирания началась. Игнасио Рамонет, бывший главный редактор Le Monde Diplomatique, описал именно таким термином это явление. Они хотели контролировать репортажи. Даже вьетнамская война, они хотели контролировать все дела на фронте, чтобы люди не протестовали», — рассказала она.

Государственный деятель дала понять, что знает внутреннюю кухню. Ведь она сама раньше работала журналистом и писала не проплаченные статьи. Кнайсль излагала события в материалах так, как действительно обстояли дела. По ее словам, сейчас журналистика старой школы практически вымерла.

«У нас уже нет вот той профессии, фактически она вымерла, которой мы занимались в свое время. И нет, практически нет тех газет, которые занимаются реальной журналистикой. Мне никто никогда не платил за какие-то новости. Я самостоятельно излагала все и получала их за публикацию», — отметила она.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что правительству нужно поддерживать новостные агрегаторы и СМИ. Такое мнение высказал глава Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.