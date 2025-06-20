«Мелкие пакости могут сделать»: Орешкин о влиянии санкций Запада на экономику РФ

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова Эксклюзив 65 0

Орешкин высказался о влиянии западных санкций на экономику РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2025

По словам заместителя руководителя администрации президента страны, все масштабные запреты к ней уже были применены.

Западные санкции не смогли помешать развитию экономики России. До сих пор ее показатели растут. Об этом рассказал заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его словам, страны Запада приняли уже все масштабные санкционные меры. Но даже это не смогло подорвать экономику РФ.

«Все, что западные страны именно такого крупного могли сделать с точки зрения санкционных ограничений для России, это уже все реализовано. И, как мы видим, что это не подорвало экономическую динамику в нашей стране. Экономика продолжает расти. Больше 8% рост за 2023–2024 год», — сказал он.

Орешкин уточнил, что западные государства в будущем не смогут глобально повлиять на экономику России.

«Где-то там мелкие пакости могут сделать, где-то в какой-то сфере, области. Полмесяца, месяц какие-то локальные проблемы будут. Но что очень важно, что наш бизнес, наши предприниматели доказали, что они со всеми этими проблемами справляются. И вот за это можно нашим предпринимателям спасибо сказать», — рассказал он.

Как отметил Орешкин, санкции больше всего затронули сырьевую отрасль. Однако без показателей нефтегазового сектора экономика страны в цифрах выросла за два года на 12%. Он добавил, что экономика адаптируется под ситуацию. В этом ей помогает ориентир на сотрудничество со странами, которые хотят взаимодействовать с Россией. В число таких государств входят все страны БРИКС, глобального Юга и другие.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что охлаждение российской экономики работает. Такое мнение высказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Тема:
ПМЭФ 2025
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