«Если выпить, надо же закусить чем-то»: Путин о поставках российской водки в ЮАР

Путин пошутил о поставках российской водки в ЮАР
Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru
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Это серьезный шаг в рамках экономического сотрудничества двух государств.
В ЮАР сообщили, что поставки водки из РФ налажены — настало время задуматься об отправках закусок, пошутил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) президент Владимир Путин.
По его мнению, государства в ближайшее время могут перейти к обсуждению экспорта мясной продукции или зерна из России.
«Если водки выпить, надо же закусить чем-то», — сказал российский лидер.
Путин также напомнил, что Москва занимает на мировом рынке первое место по отправке пшеницы.
«Мы, например, собираемся с нашими друзьями из Бахрейна создать целый хаб по поставкам пшеницы из России», — добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня на территории конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Главная тема ПМЭФ в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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