Путин: большинство украинцев хотят дружить с Россией

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 39 0

Между народами двух стран, несмотря на текущий конфликт, сохраняются исторически близкие связи.

Путин уверен, что большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией

Фото: 5-tv.ru

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Большинство украинцев заинтересованы в дружбе с Россией. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в интервью телеканалу Sky News Arabia.

Российский лидер выразил уверенность в том, что между народами двух стран, несмотря на текущий конфликт, сохраняются исторически близкие связи.

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«Я уверен, что большинство украинского народа заинтересовано в сохранении дружественных отношений с Россией», — отметил он.

Глава государства напомнил, что пути мирного урегулирования конфликта обсуждались с украинской стороной еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

«И я хочу это подчеркнуть и отметить, что мы были на грани подписания соглашения в 2022 году», — указал президент.

Еще в прошлом году Путин отмечал, что Украина сама отказалась от переговоров с Россией, которые могли бы уже давно закончить конфликт. А ведь тогда, в марте 2022 года, Киев даже оставил свою подпись на документе. Как выяснилось позднее, руку к этому приложил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Он уговорил украинскую сторону не реализовывать договоренности.

Переговоры между РФ и Украиной возобновились в 2025 году. Ожидается третий раунд. Как отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва и Киев совместно определят дату их проведения.

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