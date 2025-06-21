В США допустили прекращение помощи Украине из-за эскалации на Ближнем Востоке

Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале.

США могут прекратить поставлять военную помощь Украине на фоне боевых действий между Израилем и Ираном. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на его YouTube-канале.

«Из-за этой войны поддерживать Украину станет сложнее, если вообще будет возможно», — сказал Колдуэлл.

Он добавил, что Штаты поставляли киевскому режиму больше артиллерийских снарядов в месяц, чем могли производить. По этой причине запасы страны сократились до минимума.

Однако есть вероятность, что теперь США, скорее всего, больше не смогут передавать Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они могут потребоваться Штатам в случае дальнейшей эскалации конфликта с Ираном.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп предостерег партнеров от призывов продолжать конфликт на Украине. Подобные действия, по мнению главы Белого дома, могут «довести до крупных неприятностей». В вопросах противостояния Израиля и Ирана американский президент не менее категоричен.