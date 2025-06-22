ЦАХАЛ второй раз за девять дней атаковал ядерный объект Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала крупный ядерный комплекс в иранском Исфахане второй раз за прошедшие девять дней. Об этом уведомил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Помимо этого, в опубликованном заявлении на сайте МАГАТЭ уточнялось, что еще шесть зданий пострадали от ударов. Среди строений, подвергшихся нападению, оказалась пара заводов, а также здание по производству таблеток из низкообогащенного урана и цех по работе с загрязненным оборудованием. В том числе пострадали две лаборатории и офис.

До этого в иранском информационном агентстве Fars заявили об атаке на ядерный комплекс в Исфахане. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подчеркивал, что после ударов по данному объекту радиологических последствий не будет. Он сообщал о первом ударе по ядерному комплексу в Исфахане, при котором повреждения получили центральная химическая лаборатория, завод по конверсии урана, завод по производству реакторного топлива и строящийся завод по переработке обогащенного металлического урана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран согласен на переговоры по атому и исключает отказ от ядерной программы.