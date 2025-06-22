Путин заявил об отсутствии правдивой информации о ВОВ в старых учебниках

Президент отметил, что в пособиях искажались многие факты о событиях войны.

В старых пособиях по истории отсутствовала правдивая информация о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами учебников по истории в День скорби и памяти.

Глава страны отметил, что в пособиях он смог увидеть «все, что угодно», но не правдивые факты о событиях войны. Например, в некоторых материалах исказили Сталинградскую битву настолько, что это смело можно назвать «непостижимым».

«К сожалению, в 90-е годы была утрачена как взаимосвязь, так и единая логика исторического процесса и учебных программ. В то время функционировали десятки учебников, в которых факты и оценки давались прямо противоположные», — поделился он.

Путин рассказал, что учебные материалы издавались при помощи иностранных грантов, поэтому там присутствовала русофобия. Как подчеркнул президент, в них не было упора на то, что победа над нацисткой Германией состоялась благодаря жертвам Советского Союза.

Путин уточнил, что различные, альтернативные мнения важны, но не в контексте исторической истины. По его словам, важно сохранять память о событиях ВОВ и передавать ее новым поколениям через учебники истории. В ходе встречи президент поблагодарил редакторов за работу над пособиями.

На совещании присутвовали помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и министр просвещения Сергей Кравцов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев.