Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

Президент РФ встретился с главными редакторами школьных учебников.
Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев
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Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Свою позицию глава государства озвучил на встрече с главными редакторами школьных учебников по истории. В совещании принимают участие помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также Министр просвещения Сергей Кравцов.
«Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — отметил глава государства.
В ходе вступительной речи российский лидер заявил, что в 1990-е годы была утрачена как взаимосвязь, так и единая логика исторического процесса и учебных программ. По словам Владимира Путина, в то время использовались десятки учебников, в которых одни и те же исторические события оценивались порой диаметрально противоположно. Это мешало выстраиванию системного понимания истории.
Глава государства также подчеркнул, что наличие разных точек зрения важно, но базовые фактологические основы должны оставаться едиными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что число выпускников, сдавших ЕГЭ по естественно-научным предметам на свыше 60 баллов, выросло с 166 тысяч до 184 по сравнению с 2024 годом.
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