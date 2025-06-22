Путин поддержал идею обязательного ЕГЭ по истории для абитуриентов-гуманитариев

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Свою позицию глава государства озвучил на встрече с главными редакторами школьных учебников по истории. В совещании принимают участие помощник президента Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян, а также Министр просвещения Сергей Кравцов.

«Я сдавал историю как раз, когда поступал в университет», — отметил глава государства.

В ходе вступительной речи российский лидер заявил, что в 1990-е годы была утрачена как взаимосвязь, так и единая логика исторического процесса и учебных программ. По словам Владимира Путина, в то время использовались десятки учебников, в которых одни и те же исторические события оценивались порой диаметрально противоположно. Это мешало выстраиванию системного понимания истории.

Глава государства также подчеркнул, что наличие разных точек зрения важно, но базовые фактологические основы должны оставаться едиными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число выпускников, сдавших ЕГЭ по естественно-научным предметам на свыше 60 баллов, выросло с 166 тысяч до 184 по сравнению с 2024 годом.