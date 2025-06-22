Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 54 0

Вильфанд: жары в Москве не будет до июля

Контрастный душ: какая погода ожидает москвичей на следующей неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Тема:
Погода

В последнее время в столице довольно пасмурно и прохладно.

В понедельник температура в Москве будет стремиться к 20 градусам. Самым теплым днем недели в столице станет вторник — +21…+23 градуса. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«А потом весь остаток недели около +20. Это примерно на 2 градуса ниже нормы. Заметное улучшение погоды возможно только с самого конца июня или начала июля», — отметил синоптик.

По его словам, всегда нужно помнить, что в период глобального потепления все чаще случаются экстремальные события. Общий тренд на потепление, отмечает Вильфанд, состоит из периодов сильной жары и леденящего холода. Такая изменчивость погоды будет продолжаться и усиливаться, никаких противоречий здесь не наблюдается.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что после зимних холодов особенно хочется скорейшего наступления летнего тепла. Однако июнь в этом году сыграл злую шутку и вынуждает чувствовать себя обманутыми из-за осенней погоды.

Клинический психолог Станислав Самбурский, в беседе с Life.ru, рассказал, что дело не в погоде, а в личном восприятии.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 июня, для всех знаков зодиака

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