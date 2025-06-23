«Заткнись»: на Западе отреагировали на слова Каллас об Иране

Американский журналист резко осудил главу дипломатии Евросоюза.

Американский журналист и писатель Томас Фази выступил с резкой критикой главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая заявила, что Иран не должен создать ядерное оружие. Публицист опубликовал свой ответ в социальной сети X (бывш. Twitter).

«Заткнись. Единственная угроза международной безопасности — это ты и твои хозяева в Вашингтоне и Тель-Авиве», — заявил писатель.

Ранее Кая Каллас сообщила, что Ирану нельзя позволить разработать ядерное оружие, так как это станет угрозой для всего мирового сообщества. Также она призвала все стороны сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мир окажется на грани ядерной войны, если атаки США по Ирану не прекратятся.