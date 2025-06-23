«Им здесь нравится»: Илья Гуров о зарубежных звездах в России

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 36 0

Певец Илья Гуров: в Россию приезжают зарубежные спортивные команды

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По словам исполнителя, они приезжают в РФ и наслаждаются нашей культурой.

Несмотря на все сложности, в Россию продолжают приезжать зарубежные спортивные команды. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал музыкант Илья Гуров на фестивале «Арт-футбол 2025».

«Уникальность этого мероприятия заключается в том, что в наше непростое время Юрий Николаевич Давыдов (музыкант, президент футбольного клуба „Старко“ — Прим.ред.) находит единомышленников, привозит в Россию зарубежные команды, звезд, деятелей искусства, которые неравнодушны к нашей стране. Им здесь нравится», — сказал музыкант.

По его словам, на спортивный фестиваль в тот раз приехали звезды из Турции, Азербайджана, Кореи и Ирана.

«Все приходят, все наслаждаются нашей культурой <…> и радуются тому, как к ним здесь относится зритель», — добавил музыкант.

В 2025 году фестиваль «Арт-футбол» прошел в десятый раз. В матче приняли участие, в том числе команды из Аргентины, Венеции, Перу, Грузии и Японии. По мнению Ильи Гурова, это замечательное спортивное мероприятие, которое в будущем будет только расти и развиваться.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда турецких сериалов Эркан Колчак приехал в Россию, чтобы сыграть в футбол.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.29
-0.21 89.84
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:49
Росавиация предписала авиакомпаниям не выполнять полеты над Ираком и Катаром
20:26
Досье на врагов: в Сети запустили проект «Русофобы»
20:14
Возмутители спокойствия: ночной велозаезд в Петербурге завершился уголовным делом
19:55
«Им здесь нравится»: Илья Гуров о зарубежных звездах в России
19:53
Иран начал операцию против базы США Аль-Удейд в Катаре
19:34
Торжественное открытие художественной галереи Романа Ляпина состоится 26 июня

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025