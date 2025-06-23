Путин: для неспровоцированной агрессии в сторону Ирана нет оснований

Президент РФ напомнил о надежных отношениях между Москвой и Тегераном.
Фото: Reuters/Majid Asgaripour
Нет никаких оправданий и оснований для немотивированной агрессии против Ирана. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.
«Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», — отметил российский лидер.
Президент добавил, что позиция РФ в отношения ирано-израильского конфликта хорошо известна и отображена в заявлении МИД РФ. Путин напомнил, что между Россией и Ираном — добрые, надежные отношения.
Ранее 5-tv.ru писал, что министр иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи прибыл в Москву. Как заявила представитель Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Мария Захарова, иранский дипломат приехал «для проведения рядов переговоров».
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Тегерана объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3».
США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Россия, Китай и Пакистан осудили американскую атаку на Иран в проекте резолюции Совбеза ООН.
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