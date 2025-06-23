Пространство в этом году будет разделено на три зоны — одну основную и две боковые.
Фото: 5-tv.ru
Сцена в форме окон, работа артистов на земле и воздухе, яркая мультимедийная графика, особенное освещение, пиротехнические эффекты и вода. Организаторы раскрыли секреты сцены праздника выпускников «Алые паруса-2025». В этом году конструкция сцены будет напоминать гигантские окна.
Станислав Романовский, оператор-постановщик концертной части праздника «Алые паруса-2025»:
— Открытые окна — очень интересное предложение художников. В их пространстве как раз и будут происходить сценические постановки. Сейчас мы обсуждаем вопросы реализации планов, чтобы концерт выглядел эффектно.
Сценическое пространство будет разделено на три зоны — одну основную и две боковые. Они будут создавать единый архитектурный образ. Через правую створку гигантского окна зрители увидят здание Главного штаба, которое в этом году также войдет в оформление сценического пространства. Левая створка — экраны. Визуальная составляющая будет построена на видеографике. Площадь всех мультимедийных экранов сцены составит около 1 000 квадратных метров.
Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса-2025»:
— Мы всегда стараемся гармонично вписаться в архитектурный образ Дворцовой площади. Потому сцена должна сохранять каноны ансамбля и украшать его. Конструкция сцены для нас в этом году — новый вызов, будет много интересных инженерных решений.
В концертной программе примут участие более сотни артистов, при этом они будут работать как на самой сцене, так в воздухе и в воде.
Владислав Кабанов, режиссер-постановщик концертной программы праздника «Алые паруса-2025»:
— Наша основная задача — вдохновить вчерашних школьников на новые свершение, и, конечно, мы работаем в связке с основной повесткой государства. Учитываем национальные ценности, посыл текущего времени. Главную тему предстоящего праздника и раскроют постановочные номера концертной части.
Полетный реквизит, масштабные декорации, свето- и пиротехнические эффекты. Водные объекты станут отличительной чертой концертной части праздника.
Праздник «Алые паруса» был возрожден после многолетнего перерыва в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала. В 2024 году концерт и водно-пиротехническое шоу увидело рекордное количество зрителей — почти 37 миллионов человек по всему миру. В прямом эфире Пятого легендарное шоу посмотрело 7,7% телезрителей страны в ключевой для канала аудитории «Все 25-59». Это рекордный показатель доли за последние 17 лет. Телевизионная аудитория праздника по России и странам СНГ достигла 25,5 миллиона человек. В сети Интернет аудитория праздника увеличилась почти на 12% и составила 11,3 миллиона.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала
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