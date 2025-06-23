Беспросветное лето: какая погода ждет москвичей в июне

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 47 0

Столичный регион ждет неустойчивая погода.

Лето не ожидается: в Москве сохранятся дожди и прохлада

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Тема:
Погода

В ближайшие дни в Москве сохранится дождливая, ветреная и прохладная погода. Об этом «Известиям» сообщила ведущий специалист центра «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже в ближайшие сутки в Москве ожидается переменная облачность, а во второй половине дня — кратковременные дожди.

Температура воздуха будет на 1–1,5 градуса ниже климатической нормы — ночью +10…+12, днем — до +22 градусов. При этом из-за порывистого ветра до 12–14 м/с тепло ощущаться не будет.

Позднякова отметила, что в среду погодные условия существенно не изменятся, а с четверга в регион начнет поступать более холодный воздух с северо-запада. Это приведет к понижению температуры. Ночью столбики термометров покажут +9…+14, а днем всего +15…+20 градусов.

Субботнее потепление до +21 градуса станет исключением. До конца июня максимальные значения не превысят +25 градусов.

Как сообщила Позднякова, в течение всей недели москвичам стоит ожидать осадки различной интенсивности. Погода будет меняться под влиянием череды циклонов, которые сохранят нестабильность атмосферных процессов в столичном регионе.

Ранее в 5-tv.ru рассказывали об опасных погодных аномалиях на южных курортах России.

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