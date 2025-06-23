Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора «Известий»

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Ангелина Халина
Ангелина Халина 40 0

Обвиняемые — 28-летний мужчина и 25-летняя женщина.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Бобрышева; 5-tv.ru

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Суд огласил приговор по делу о вандализме у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина. Как передает корреспондент «Известий» из зала суда, Светлана Агибалова и Владислав Ремнев приговорены к 3,5 годам колонии общего режима.

Как ранее сообщалось, гособвинение на стадии прений требовало для Агибаловой 4,5 года лишения свободы, а Ремнева просило признать виновным и назначить ему срок в 5,5 лет. Оба обвинялись в вандализме, а также в воспрепятствовании законной деятельности журналиста.

Инцидент произошел 18 октября 2023 года. У входа в квартиру Валентина Трушнина в Москве были обнаружены тревожные знаки — пентаграмма с головой свиньи и свечи. Сам журналист в этот момент находился в командировке за границей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, а подозреваемых задержали в тот же день. Позже суд несколько раз продлевал их арест.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что за акцией стояли силы, связанные с киевским режимом, который готовил покушение на журналиста.

Ранее в 5-tv.ru сообщали о том, что блогеру Митрошиной суд вынес решение о продлении домашнего ареста. 

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Суд вынесет приговор по делу о пентаграмме на двери военкора «Известий»

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