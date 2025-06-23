Сергей Собянин рассказал о реставрации львов усадьбы Кузьминки

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 15 0

Специалисты уже удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии, а также устранили трещины и дефекты. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов.

Сергей Собянин рассказал о реставрации львов усадьбы Кузьминки

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Реставраторы восстанавливают знаменитых чугунных львов усадьбы Кузьминки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

«14 скульптур перевезли в мастерские. Сначала удалили многолетние наслоения краски и следы коррозии. Затем устранили трещины и дефекты металла. Особое внимание уделили восстановлению утраченных и деформированных фрагментов», — отметил мэр Москвы.

Скоро реставраторы перейдут к грунтовке и финишному этапу — окраске. Уже в этом году львы должны вернуться на свои места.

Некоторым изваяниям почти 200 лет. Они созданы по рисункам архитектора Доменико Жилярди в мастерской Сантино Кампиони. Гриву животных покрывает египетский платок — как на скульптурах, найденных при раскопках в Египте.

Египетские львы — символ усадьбы Кузьминки, в которой сейчас идут масштабные реставрационные работы. Это выдающееся произведение архитектуры и садово-паркового искусства XVIII–XIX веков и крупнейшая усадьба в Москве по числу объектов культурного наследия.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
78.50
0.02 90.14
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:11
Бриллианты навсегда: предотвращена контрабанда алмазов из России в Армению
15:59
Сергей Собянин рассказал о реставрации львов усадьбы Кузьминки
15:42
«Зарекомендовал себя»: Путин оценил работу «Орешника» в боевых условиях
15:38
Убивать животных — грех: Запашный о судьбе львов в «Тайгане»
15:27
Фрагмент алого паруса отправляется в Музей Мирового океана
15:17
Секреты сцены «Алых парусов — 2025»

Сейчас читают

Нефть по $ 78: есть ли у Ирана поводы перекрывать Ормузский пролив?
Кто выступит на сцене «Алых парусов-2025»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025