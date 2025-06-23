Американский лидер Дональд Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США, об этом сообщил CNN со ссылкой на американского чиновника.

По сведениям телеканала, вместе с тем президент США готов пойти на эскалацию конфликта в случае необходимости.

Ранее Иран начал операцию «Баракат аль-Фатх» против базы США Аль-Удейд в Катаре, сообщает иранская гостелерадиокомпания. Три ракеты напрямую попали в катарскую авиабазу Аль-Удейд, сообщает КСИР.

Тревога объявлена на базах США в Бахрейне, Кувейте и Катаре, слышны сирены на базах в Ираке, передает иранская гостелерадиокомпания.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.