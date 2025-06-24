«Никакого ущерба»: Дональд Трамп высказался об иранской атаке по авиабазе США
Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии пострадавших после атаки Ирана
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Системам ПВО удалось перехватить 13 из 14 ракет.
В результате ракетной атаки Ирана по авиабазе США в Катаре никто из американцев не пострадал. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.
«Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба», — сообщил американский лидер.
Трамп отметил, что из 14 ракет, выпущенных Ираном, 13 были перехвачены, а одна «отпущена», так как не представляла угрозы военным объектам США. Президент предположил, что Тегеран теперь «сможет перейти к миру и гармонии в регионе». К тому же глава Белого дома призвал и Израиль.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США.
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