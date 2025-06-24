«Никакого ущерба»: Дональд Трамп высказался об иранской атаке по авиабазе США

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 10 0

Президент США Дональд Трамп сообщил об отсутствии пострадавших после атаки Ирана

«Никакого ущерба»: Дональд Трамп высказался об иранской атаке по авиабазе США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Системам ПВО удалось перехватить 13 из 14 ракет.

В результате ракетной атаки Ирана по авиабазе США в Катаре никто из американцев не пострадал. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Я рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и почти не было нанесено никакого ущерба», — сообщил американский лидер.

Трамп отметил, что из 14 ракет, выпущенных Ираном, 13 были перехвачены, а одна «отпущена», так как не представляла угрозы военным объектам США. Президент предположил, что Тегеран теперь «сможет перейти к миру и гармонии в регионе». К тому же глава Белого дома призвал и Израиль.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп не собирается давать военный ответ на удары Ирана по базам США.

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