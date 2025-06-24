«12-дневная война»: Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Ираном и Израилем
Фото: © РИА Новости/Стрингер
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Президент уже успел поздравить стороны конфликта.
Израиль и Иран согласились полностью прекратить удары по друг другу. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с завершением конфликта. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.
«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — заявил президент.
Трамп отметил, что, если все будет работать, как должно, а именно так, по его мнению, и будет, то Ирану и Израилю хватит «выносливости, мужества и интеллекта», чтобы завершить войну. Президент уже дал конфликту название «12-дневная война». Видимо, по аналогии с Шестидневной войной 1967 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате ракетной атаки Ирана по авиабазе США в Катаре никто из американцев не пострадал.
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