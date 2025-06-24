«12-дневная война»: Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 44 0

Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении огня между Ираном и Израилем

«12-дневная война»: Трамп заявил о прекращении огня между Израилем и Ираном

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Тема:
Война Израиля и Ирана

Президент уже успел поздравить стороны конфликта.

Израиль и Иран согласились полностью прекратить удары по друг другу. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с завершением конфликта. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Израиль и Иран полностью согласились, что будет полное и тотальное прекращение огня (примерно через 6 часов, когда Израиль и Иран свернутся и завершат свои текущие, последние миссии!) на 12 часов, после чего война будет считаться завершенной!» — заявил президент.

Трамп отметил, что, если все будет работать, как должно, а именно так, по его мнению, и будет, то Ирану и Израилю хватит «выносливости, мужества и интеллекта», чтобы завершить войну. Президент уже дал конфликту название «12-дневная война». Видимо, по аналогии с Шестидневной войной 1967 года.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев», целью которой было уничтожение ядерных объектов Ирана. В ответ на эти действия руководство Исламской Республики объявило о проведении операции «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами до сих пор. Сообщается о большом количестве жертв среди мирного населения.

США долго не вмешивались в конфликт, однако 22 июня Дональд Трамп заявил об успешных атаках американских вооруженных сил по трем ядерным объектам Тегерана: в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в результате ракетной атаки Ирана по авиабазе США в Катаре никто из американцев не пострадал.

Тема:
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