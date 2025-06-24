Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира
Кандидатуру американского лидера выдвинули за посредничество в перемирии между Израилем и Ираном.
Фото: Reuters/Kevin Lamarque
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Президента США Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Соответствующий документ американский лидер выложил в соцсеть TruthSocial.
«И Израиль, и Иран в равной степени хотели остановить войну! Для меня было большой честью уничтожить все ядерные объекты и возможности, а затем остановить войну!», — написал американский лидер с соцсети.
Как отметили в Fox News, кандидатура Трампа выдвигается за посредничество в перемирии между Израилем и Ираном.
На данный момент на соискание Нобелевской премии мира 2025 года номинировано 338 кандидатов.
Ранее м сообщал, что цены на нефть и газ рухнули после заявления Трампа по Ближнему Востоку.
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