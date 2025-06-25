Кот-нелегал из Стамбула по кличке Бурак останется жить в России

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19 0

Волею судьбы четырехлапый переплыл море и оказался в другой стране. Но добрые люди его не бросили.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Котик по кличке Бурак, который тайно приплыл с российскими моряками из турецкой столицы, останется жить в России. Об этом корреспондентам 5-tv.ru рассказала зооволонтер Лусина Коршунова. По словам девушки, в марте ей позвонила подруга и рассказала, что в порт пришел контейнер из Стамбула, а в нем оказался красивый, черный как смоль пушистик.

Коршунову попросили взять Бурака на передержку, пока ему не нашли постоянный дом. У него есть все необходимое для комфортной жизни — лежанки, когтеточки, игрушки и корм в достатке. И, конечно, ласковые руки временных хозяев, которые он, видимо, и покусывает. Волонтер назвала его боевым товарищем.

«Живет свою обычную кошачью жизнь… Спит на диванчике, социализируется… Характер у него восточный. Восточный мужчина, которому нужны внимание, забота, любовь», — поделилась она.

По словам Коршуновой, Бурак — парень со стержнем, и он не допускает невнимательного отношения к себе. Он предпочитает быть центром, а не частью обстановки. Поэтому турецкому «нелегалу» нужна семья, которая сможет уделять коту максимум своего времени.

Ранее 5-tv.ru объяснял, как заботиться о котиках летом. Оказывается, даже расположение миски имеет значение в жару.

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